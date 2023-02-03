Благодаря «Чебурашке» январь установил рекорд по сборам за всю историю российского проката

03.02.2023

Благодаря «Чебурашке» январь установил рекорд по сборам за всю историю российского проката

Январь 2023 года установил рекорд по сборам за всю историю российского проката, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

В минувшем месяце, благодаря рекордным сборам картины «Чебурашка», суммарно кинотеатры заработали 8,663 млрд рублей.

Сообщается, что прирост кассы составил 61,8% относительно 2022 года, а результат рекордного 2020 года улучшен на 12,3%.

На 63,8% увеличилось количество проданных билетов по сравнению с 2022 годом.

Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января, за 9 дней картина преодолела по сборам планку в 3 млрд рублей, а за 15 дней фильм стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного кино.


Фото: кадр из фильма «Чебурашка»