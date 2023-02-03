Благодаря «Чебурашке» январь установил рекорд по сборам за всю историю российского проката

В минувшем месяце, благодаря рекордным сборам картины «Чебурашка», суммарно кинотеатры заработали 8,663 млрд рублей.Сообщается, что прирост кассы составил 61,8% относительно 2022 года, а результат рекордного 2020 года улучшен на 12,3%.На 63,8% увеличилось количество проданных билетов по сравнению с 2022 годом.Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января, за 9 дней картина преодолела по сборам планку в 3 млрд рублей, а за 15 дней фильм стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного кино.