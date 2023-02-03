В Италии вооруженные люди ограбили дом лидера группы Pooh





В Италии неизвестные ограбили дом солиста рок-группы Pooh Роби Факкинетти, передает газета Corriere della Sera.



Вооруженное ограбление произошло 29 января. Группа вооруженных лиц в масках проникла на виллу 78-летнего музыканта в Бергамо, где музыкант находился с женой и сыном.



Угрожая оружием, злоумышленники заставили хозяев дома отдать им драгоценности, после чего скрылись.



Младшая дочь музыканта Джулия рассказала журналистам, что ограбление случилось на фоне «непростого психологического момента» для ее отца.



Дом Факкинетти уже подвергался ограблению в 2017 году.









Фото: Paul Townley/Flickr.com