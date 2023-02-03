Ольга Любимова осмотрела Международный центр реставрации в Ленобласти





Министр культуры России Ольга Любимова осмотрела перед открытием Международный центр реставрации в Гатчинском районе Ленинградской области.



Международный центр реставрации включает 15 реставрационных мастерских и лабораторий, специализированные хранилища, центр повышения квалификации для музейных работников, площадки для выставок. Площадь центра составляет 10 тысяч квадратных метров, его строительство велось в течение 7 лет.



Центр планируется открыть через 2-3 месяца, в нем будут работать порядка 160 сотрудников.



«Вокруг много точек реставрационных компетенций — это и Кижи, и Псков, и, конечно, уникальная ленинградская школа реставрации. Очень важно, что в этом центре смогут работать и представители старшего поколения, и молодежь. Огромное количество шедевров «дождалось» этого центра», — сказала министр культуры.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России