Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова

03.02.2023

Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова

Врачи Боткинской больницы, куда госпитализирован народный артист России Борис Щербаков, рассказали о состоянии актера, сообщает РИА Новости.

По словам врачей, 73-летний Щербаков находится в состоянии средней тяжести.

«Пациент находится в терапевтическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное», — рассказали в медицинском учреждении.

Ранее сын артиста Василий Щербаков сообщил, что отец попал в больницу с ОРВИ с осложнениями по части кардиологии. Из реанимации, рассказал Василий Щербаков, артиста перевели в стационарное отделение.

Борис Щербаков известен по фильмам «Тихий Дон», «Сыщики», «Валентин и Валентина», «Гостья из будущего» и другим картинам.


Фото: скриншот канала Центральное телевидение/YouTube