Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Бориса Щербакова

По словам врачей, 73-летний Щербаков находится в состоянии средней тяжести.«Пациент находится в терапевтическом отделении. Состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное», — рассказали в медицинском учреждении.Ранее сын артиста Василий Щербаков сообщил, что отец попал в больницу с ОРВИ с осложнениями по части кардиологии. Из реанимации, рассказал Василий Щербаков, артиста перевели в стационарное отделение.Борис Щербаков известен по фильмам «Тихий Дон», «Сыщики», «Валентин и Валентина», «Гостья из будущего» и другим картинам.