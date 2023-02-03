Умер актер из комедии Данелии «Не горюй!» Джемал Гаганидзе

Врачи Боткинской больницы, куда госпитализирован народный артист России Борис Щербаков, рассказали о...
В Сети появился первый трейлер (18+) сериала «Король и Шут» об истории панк-группы. Ролик опубликова...
На ВДНХ возвращена утраченная скульптурная композиция «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР...
На 90-м году жизни скончался народный артист Грузии Джемал Гаганидзе. О кончине артиста в пятницу, 3...
В Перми снимут мини-сериал по мотивам произведений Достоевского и работ социальных психологов и фило...
Врачи Боткинской больницы, куда госпитализирован народный артист России Борис Щербаков, рассказали о...
В Сети появился первый трейлер (18+) сериала «Король и Шут» об истории панк-группы. Ролик опубликова...
На ВДНХ возвращена утраченная скульптурная композиция «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР...
На 90-м году жизни скончался народный артист Грузии Джемал Гаганидзе. О кончине артиста в пятницу, 3...
В Перми снимут мини-сериал по мотивам произведений Достоевского и работ социальных психологов и фило...
Показ российского фильма «Чебурашка» пройдет в Будапеште, передает Россотрудничество.
В Белгороде в рамках проекта «Художники Донбасса — Белгородчине» открылась выставка работ художников...
В Центральном Манеже в Москве открылась выставка «ДК СССР». Выставка подготовлена РОСИЗО при поддерж...
Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала гостей выставки «Сталинград — история Победы».
В Иркутской области пройдет выездная сессия проекта «Музейные маршруты». Об этом сообщила министр ку...
Министерство культуры России совместно с Росреестром запустит единую платформу данных о границах охр...
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения основной экспозиции. Посетить музей можно будет по с...
В кронштадтском музее «Пушкарь» открылись новые выставочные пространства, передает пресс-служба музе...
Президент России Владимир Путин высказался о попытках отменить русскую культуру на Западе.
Вышел трейлер нового фильма британского кинорежиссера Гая Ричи «Переводчик». Ролик появился на YouTu...
Американская стриминговая платформа Amazon Prime Video опубликовала тизер-трейлер предстоящего сериа...
Новым директором арт-галереи Ельцин Центра назначена Светлана Усольцева. На этом посту Усольцева сме...
Глава американской кинокомпании Blumhouse Джейсон Блум сообщил о старте съемок фильма по мотивам поп...
В Госдуму внесен законопроект о введении моратория на административные штрафы в отношении кинотеатро...
Звезда «новой волны» иранского кинематографа выразила протест против заключения, назначенного несм...
03.02.2023