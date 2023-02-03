Умер актер из комедии Данелии «Не горюй!» Джемал Гаганидзе





На 90-м году жизни скончался народный артист Грузии Джемал Гаганидзе. О кончине артиста в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба Национального театра Руставели.



«Национальный театр Руставели испытывает огромное сожаление и боль. Скончался наш дорогой Джемал Гаганидзе», — говорится в сообщении учреждения.



Джемал Гаганидзе родился в Тбилиси в 1933 году, с 1956 года работа в Театре им. Шота Руставели.



Гаганидзе сыграл в таких фильмах, как «Не горюй!» Георгия Данелии, «Древо желания» и других.









Фото: скриншот видео канала Tafu7777/YouTube











