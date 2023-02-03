В Перми снимут философский триллер «Дурное влияние»





В Перми снимут мини-сериал по мотивам произведений Достоевского и работ социальных психологов и философов.



Проект получил название «Дурное влияние». Авторы определили жанр фильма как философский триллер.



По сюжету Землю настигает мощный выброс на Солнце, что грозит выходом из строя всей энергосистемы. Власти скрывают от населения правду и начинают эвакуацию специалистов.



«Жанр "философского триллера" крайне актуален сейчас, когда в ленте присутствует понимание разрушительной природы самого homo, с критикой "информационного концлагеря", в котором оказалось все человечество», — рассказали создатели фильма.









Фото: vk.com/b_influence