В Белгороде открылась выставка «Художники Донбасса — Белгородчине»

В Белгороде открылась выставка «Художники Донбасса — Белгородчине»

03.02.2023


В Белгороде в рамках проекта «Художники Донбасса — Белгородчине» открылась выставка работ художников Луганской и Донецкой народных республик, передает ТАСС.

В экспозицию вошли порядка 120 картин.

Выставка посвящена пейзажу Донбасса, людям. В работах художников отражены только «радость светлого бытия и торжество жизни», они не затрагивают событий, происходящих в регионе, рассказали организаторы.

После выставки из 20 отобранных работ будет создана планшетная выставка, которая будет экспонироваться в школах.

«А оригинальная выставка в разном составе будет ездить по другим музеям нашей области», — рассказали организаторы.

Выставку в Белгородском художественном музее можно посетить до 12 марта.


Фото: belghm.ru