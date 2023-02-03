



В Белгороде в рамках проекта «Художники Донбасса — Белгородчине» открылась выставка работ художников Луганской и Донецкой народных республик, передает ТАСС.





В экспозицию вошли порядка 120 картин.



Выставка посвящена пейзажу Донбасса, людям. В работах художников отражены только «радость светлого бытия и торжество жизни», они не затрагивают событий, происходящих в регионе, рассказали организаторы.



После выставки из 20 отобранных работ будет создана планшетная выставка, которая будет экспонироваться в школах.



«А оригинальная выставка в разном составе будет ездить по другим музеям нашей области», — рассказали организаторы.



Выставку в Белгородском художественном музее можно посетить до 12 марта.









Фото: belghm.ru











