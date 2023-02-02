Минкультуры запустит Единую платформу данных о границах охраны объектов культурного наследия

Минкультуры запустит Единую платформу данных о границах охраны объектов культурного наследия

02.02.2023


Министерство культуры России совместно с Росреестром запустит единую платформу данных о границах охраны объектов культурного наследия, говорится в сообщении Telegram-канала министра культуры России Ольги Любимовой.

«Минкультуры и Росреестр активно взаимодействуют в части сведений об объектах культурного наследия. Большим подспорьем в этом станет оптимизация процессов, их ускорение», — указано в сообщении.

По словам Ольги Любимовой, в настоящее время настраивается межведомственное электронное взаимодействие Единого госреестра объектов культурного наследия народов РФ и Единого госреестра недвижимости для оперативной передачи данных.

Ожидается, что сервис будет запущен в июле 2023 года.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova