Минкультуры запустит Единую платформу данных о границах охраны объектов культурного наследия





Министерство культуры России совместно с Росреестром запустит единую платформу данных о границах охраны объектов культурного наследия, говорится в сообщении Telegram-канала министра культуры России Ольги Любимовой.



«Минкультуры и Росреестр активно взаимодействуют в части сведений об объектах культурного наследия. Большим подспорьем в этом станет оптимизация процессов, их ускорение», — указано в сообщении.



По словам Ольги Любимовой, в настоящее время настраивается межведомственное электронное взаимодействие Единого госреестра объектов культурного наследия народов РФ и Единого госреестра недвижимости для оперативной передачи данных.



Ожидается, что сервис будет запущен в июле 2023 года.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova