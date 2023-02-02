Пушкинский музей ввел новые форматы посещения





Пушкинский музей вводит новые форматы посещения основной экспозиции. Посетить музей можно будет по сниженным ценам, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что по вторникам и средам в музее будут проходить экскурсии по экспозициям «Италия XVII-XVIII веков. Эпоха барокко». Посетить экскурсию сможет любой желающий, купивший входной билет в Главное здание музея.



В экспозиции представлены все шесть композиций Бернардо Беллотто, относящиеся к сериям видов Дрездена и видов Рима.



В феврале посетителям последних сеансов по вторника, средам и четвергам будут доступны билеты по 200 рублей. В стоимость билета входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, временных выставок.









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