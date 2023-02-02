В кронштадтском музее «Пушкарь» открыли новые пространства для выставок





В кронштадтском музее «Пушкарь» в четверг, 2 февраля, открылись новые выставочные пространства, передает пресс-служба музея.



Музей расположен на территории форта «Константин».



«Событие ознаменовал салют из нескольких пушек, а небольшая реконструкция Петровской эпохи, где в дуэли за Кронштадт сошлись русские и шведы, напомнила об истории Котлина. Теперь для посетителей доступна часть второго этажа батареи Брылкина», — рассказали в музее.



Отмечается, что у каждого посетителя музея появилась возможность увидеть скрытое от посторонних глаз, погулять по подбрустверной галерее, внутренней части орудийного дворика.



Помимо открытия новых экспозиционных пространств, коллекция музея пополнилась новыми экспонатами. В их числе колесная пара от узкоколейки, кованый наконечник для сваи середины XIX века, пушечный ключ с маркировкой Нобель и другие экспонаты.









Фото: kronfort.com