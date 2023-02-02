Путин назвал глупостью попытки отмены русской культуры на Западе

Президент России Владимир Путин высказался о попытках отменить русскую культуру на Западе.
На встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций глава государства назвал глупостью попытки отменить русскую культуру, передает Федеральное агентство новостей
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«Отменить русскую культуру, российскую культуру, это глупость, но самое-то важное, что мы понимаем, насколько она важна для нас, для нашей страны, для наших людей...», — заявил президент.
Комментируя выступление одного из участников встречи, Владимир Путин добавил, что поговорит с министрами, чтобы поддержать школьное театральное движение (театральный кружок школы № 1 Новочеркасска, где ученики поставили спектакль по роману «Молодая гвардия»).
Фото: Kremlin.ru