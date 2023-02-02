Путин назвал глупостью попытки отмены русской культуры на Западе

Путин назвал глупостью попытки отмены русской культуры на Западе

02.02.2023


Президент России Владимир Путин высказался о попытках отменить русскую культуру на Западе.

На встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций глава государства назвал глупостью попытки отменить русскую культуру, передает Федеральное агентство новостей.

«Отменить русскую культуру, российскую культуру, это глупость, но самое-то важное, что мы понимаем, насколько она важна для нас, для нашей страны, для наших людей...», — заявил президент.

Комментируя выступление одного из участников встречи, Владимир Путин добавил, что поговорит с министрами, чтобы поддержать школьное театральное движение (театральный кружок школы № 1 Новочеркасска, где ученики поставили спектакль по роману «Молодая гвардия»).


Фото: Kremlin.ru