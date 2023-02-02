Назначен новый директор арт-галереи Ельцин Центра

Одной из первых выставок, которые представит Усольцева, станет проект «Девяностые детей».На своем посту Светлана Усольцева продолжит ранее запущенные в работу проекты, в том числе работу над архивом современного искусства Екатеринбурга в рамках программы RAAN Музея современного искусства «Гараж».Директор арт-галереи также продолжит работу с рядом независимых кураторских проектов.До назначения Светлана Усольцева более десяти лет работала куратором в Уральском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С, Пушкина, в 2020 году стала номинантом премии «Инновация» с проектом «Идеальная выставка».