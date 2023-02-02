Стартовали съемки по мотивам видеоигр «Пять ночей с Фредди»





Глава американской кинокомпании Blumhouse Джейсон Блум сообщил о старте съемок фильма по мотивам популярной серии видеоигр «Пять ночей с Фредди».



Блум, являющийся также продюсером проекта, опубликовал в соцсетях первую фотографию со съемочной площадки.



Фильм анонсировали еще в 2015 году, однако с тех пор сценарий и концепция картины значительно менялись. После заключения контракта с создателями игры в 2018 году ожидалось, что фильм выйдет в свет в 2020 году, однако позже было объявлено о планах по изменению сценария.



Ранее стало известно, что кастинг на проект прошли актеры Мэттью Лиллард и Джош Хатчерсон.



Дата релиза пока не объявлена.









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