Стартовали съемки по мотивам видеоигр «Пять ночей с Фредди»

Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала гостей выставки «Сталинград — история Победы».
В Иркутской области пройдет выездная сессия проекта «Музейные маршруты». Об этом сообщила министр ку...
Министерство культуры России совместно с Росреестром запустит единую платформу данных о границах охр...
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения основной экспозиции. Посетить музей можно будет по с...
В кронштадтском музее «Пушкарь» открылись новые выставочные пространства, передает пресс-служба музе...
Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала гостей выставки «Сталинград — история Победы».
В Иркутской области пройдет выездная сессия проекта «Музейные маршруты». Об этом сообщила министр ку...
Министерство культуры России совместно с Росреестром запустит единую платформу данных о границах охр...
Пушкинский музей вводит новые форматы посещения основной экспозиции. Посетить музей можно будет по с...
В кронштадтском музее «Пушкарь» открылись новые выставочные пространства, передает пресс-служба музе...
Президент России Владимир Путин высказался о попытках отменить русскую культуру на Западе.
Вышел трейлер нового фильма британского кинорежиссера Гая Ричи «Переводчик». Ролик появился на YouTu...
Американская стриминговая платформа Amazon Prime Video опубликовала тизер-трейлер предстоящего сериа...
Новым директором арт-галереи Ельцин Центра назначена Светлана Усольцева. На этом посту Усольцева сме...
Глава американской кинокомпании Blumhouse Джейсон Блум сообщил о старте съемок фильма по мотивам поп...
В Госдуму внесен законопроект о введении моратория на административные штрафы в отношении кинотеатро...
Звезда «новой волны» иранского кинематографа выразила протест против заключения, назначенного несм...
Стриминг Start официально объявил о продлении своего оригинального сериала об отечественных упырях...
Жена российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опровергла сообщения в СМИ о критическом со...
В этом «Уральская Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в девятый раз, сообщила пресс-служба проекта....
Международный культурный проект «Русские сезоны» пройдет в Аргентине и Бразилии. Об этом рассказала ...
2 февраля ежегодная премия им. А.С. Пушкина для молодых прозаиков и поэтов назвала состав экспертног...
Владимиро-Суздальский и Псковский музеи-заповедники подписали соглашение о сотрудничестве, передает ...
В четверг, 2 февраля, в рамках празднования 80-летия разгрома советскими войсками вражеских войск в ...
Музыканты российской джипси-фолк-рок-группы снялись в одной из серий комедийного сериала, пишет «Г...
02.02.2023