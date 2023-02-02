Сенаторы предложили отменить штрафы за показ иностранного кино без лицензии

Проект закона внесен на рассмотрение комитетом по экономической политике Совета Федерации.«Указанные изменения позволят сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты», — указано в пояснительной записке к документу.По действующему законодательству кинотеатрам за показ фильмов без прокатного удостоверения грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается вдвое.Ранее Минэкономразвития не поддержало принудительное лицензирование зарубежных фильмов без согласия правообладателей.