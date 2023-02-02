«Вампиров средней полосы» продлили на третий сезон

Стриминг Start анонсировал новое продолжение своего оригинального сериала об отечественных упырях. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.



Новые серии планируют снять грядущим летом. Сюжет третьего сезона пока не сообщается. Отмечается, что первые подробности истории можно будет узнать из ленты о съемках «Вампиров». Ее релиз на «Старте» состоится 7 февраля.



Сериал, повествующий о жизни вампирского клана из Смоленска, дебютировал в онлайн-кинотеатре в 2021 году. В первом сезоне мирную жизнь семейства во главе с дедом Славой (Юрий Стоянов) нарушила серия таинственных убийств. Второй сезон вышел в конце прошлого года. В нем кровопийцы столкнулись с новыми преступлениями и другими угрозами.









Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»