Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии певца: «В ближайшие дни будет дома»

Жена российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опровергла сообщения в СМИ о критическом состоянии артиста.
Супруга Николаева попросила не нагнетать информацию о состоянии здоровья музыканта.
«У него все нормально, он в ближайшие дни будет дома. Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто почувствовать недомогание и обратиться за помощью и провести обследование с назначением лечения, полежав в больнице???» — эмоционально написала Проскурякова.
Женщина добавила, что Николаеву вызвали скорую, так как испугались за его здоровье, но «ничего сверхъестественного» в этом нет.
Ранее в СМИ появилась информация, что Игоря Николаева доставили в больницу с инфарктом.
Фото: скриншот видео канала «Между нами»/YouTube