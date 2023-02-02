Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии певца: «В ближайшие дни будет дома»





Жена российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова опровергла сообщения в СМИ о критическом состоянии артиста.



Супруга Николаева попросила не нагнетать информацию о состоянии здоровья музыканта.



«У него все нормально, он в ближайшие дни будет дома. Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто почувствовать недомогание и обратиться за помощью и провести обследование с назначением лечения, полежав в больнице???» — эмоционально написала Проскурякова.



Женщина добавила, что Николаеву вызвали скорую, так как испугались за его здоровье, но «ничего сверхъестественного» в этом нет.



Ранее в СМИ появилась информация, что Игоря Николаева доставили в больницу с инфарктом.









Фото: скриншот видео канала «Между нами»/YouTube