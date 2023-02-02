В 2024 году «Русские сезоны» пройдут в Аргентине и Бразилии

Выступая на заседании рабочей группы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, Надежда Преподобная сообщила, что в Аргентине и Бразилии «Русские сезоны» планируется провести в 2024 году. В 2023 году «Русские сезоны» пройдут в Казахстане и Узбекистане.«Если ничего не изменится, то «Русские сезоны» на будущий год у нас будут в Аргентине и Бразилии. Пока это в планах стоит», — приводит агентство слова Преподобной.Замминистра отметила, что для расширения присутствия России в мировом кинематографе проводятся фестивали российского кино, оказывается поддержка совместным кинопроизводствам. Приоритетными направлениями являются страны ШОС, СНГ.