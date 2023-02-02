Объявлены эксперты седьмого сезона литературной премии «Лицей»

2 февраля ежегодная премия им. А.С. Пушкина для молодых прозаиков и поэтов назвала состав экспертного совета нового сезона, сообщили организаторы.

В этом году экспертами выступят заместитель главреда и заместительница завотделом прозы журнала «Новый мир» Михаил Бутов и Ольга Новикова, ответсек журнала «Октябрь» Анна Воздвиженская, поэты Виталий Пуханов и Вадим Муратханов. Совет возглавил писатель Владимир Березин.





Работы на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля. Их можно отправить через сервис Riderо или на [email protected] К участию приглашают авторов от 15 до 35 лет.





Лонг-лист премии обнародуют до 28 апреля, короткий список — до 18 мая. Победителей объявят на церемонии, которая по традиции пройдет на Красной площади в день рождения А.С. Пушкина, 6 июня.





Премия основана в 2017 году с целью выявления молодых пишущих талантов, их поощрения и дальнейшего продвижения. Награду вручают в прозаической и поэтической категориях, «Проза» и «Поэзия». Призовой фонд составляет 4,8 млн рублей.