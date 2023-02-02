Руперт Гринт выразил уверенность в перезапуске «Гарри Поттера»

В беседе с журналом GQ исполнитель роли Рона Уизли рассказал о сложностях расставания с важнейшим персонажем его жизни и карьеры.





Британский актер уверен, что фильмы поттерианы переснимут. Он хотел бы увидеть сериальную адаптацию «Гарри Поттера». Это значит, что Рона Уизли будет играть новый человек, в чем Гринт видит передачу эстафетной палочки. Вместе с тем, ему сложно отпустить героя, с которым он идентифицируется. «Но было бы неплохо», — подчеркнул артист.





Гринт отметил, что его детство слилось с крупной и крайне популярной кинофраншизой, из-за чего он упустил многие вещи из опыта сверстников. Актер потерял связи с друзьями детства, но до сих пор близок с коллегами по «Гарри Поттеру». «Мы все еще пытаемся понять, как выглядит жизнь по ту сторону этого огромного культурного объекта», — сказал он.





Ближайшей премьерой Руперта Гринта станет триллер «Стук в хижине» М. Найта Шьямалана. Релиз состоится 3 февраля.





Фото: кадр из фильма Deathly Hallows I