Индийские кинематографисты заинтересовались съемками в Ханты-Мансийске

Роскино представило съемочные локации в РФ на кинорынке в рамках кинофестиваля стран ШОС. Об этом сообщила пресс-служба организации.





Посетители кинорынка могли узнать о природных и городских локациях России и возможностях копродукции, пообщаться с представителями кинокомиссий российских регионов. Индийские продюсеры заявили о готовности участвовать в локейшн-турах по РФ. Особый интерес вызвали Москва, Ханты-Мансийск и Калининград.





По словам гендиректора Роскино Инны Шалыто, кинофестиваль показал, какие направления в локейшн-турах интересны иностранным кинематографистам. Их уже начали прорабатывать.





Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко напомнил о действии соглашения между Россией и Индией о совместном производстве кинокартин. Документ предусматривает господдержку таких фильмов.





Индустриальный диалог между кинематографистами РФ и Индии продолжится на ММКФ в апреле и на крупнейшем южноазиатском рынке контента Film Bazaar в Индии.





Кинофестиваль стран ШОС прошел в Мумбаи с 27 по 30 января. В нем участвовали семь российских фильмов. Лента Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» получила спецприз жюри.





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