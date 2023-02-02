Никита Михалков проведет творческий вечер в Красноярской филармонии

Встреча с народным артистом РФ под названием «Территория моей любви» состоится 2 марта, сообщила пресс-служба учреждения.





Никита Михалков встретится с красноярскими зрителями в Малом концертном зале им. И.В. Шпиллера. Встречу предполагается провести в формате диалога, «наполненного смыслом, вдохновением и юмором», отметили в филармонии.





Кинематографист поведает о творческой судьбе, расскажет истории из театральной жизни и со съемочных площадок, поделится мнением о современном кино, ответит на вопросы зрителей. Беседу сопроводят фрагменты из его лучших фильмов.





Фото: пресс-служба Красноярской филармонии