Никита Михалков проведет творческий вечер в Красноярской филармонии

02.02.2023

Никита Михалков проведет творческий вечер в Красноярской филармонии
Встреча с народным артистом РФ под названием «Территория моей любви» состоится 2 марта, сообщила пресс-служба учреждения.

Никита Михалков встретится с красноярскими зрителями в Малом концертном зале им. И.В. Шпиллера. Встречу предполагается провести в формате диалога, «наполненного смыслом, вдохновением и юмором», отметили в филармонии.

Кинематографист поведает о творческой судьбе, расскажет истории из театральной жизни и со съемочных площадок, поделится мнением о современном кино, ответит на вопросы зрителей. Беседу сопроводят фрагменты из его лучших фильмов.

Фото: пресс-служба Красноярской филармонии