Бейонсе отправится в мировой тур впервые с 2016 года

R’n’B-певица анонсировала в соцсетях международные гастроли в поддержку последнего альбома Renaissance.





Бейонсе планирует выступить в Европе и США с 10 мая по 27 сентября. Она даст концерты в Британии, Швеции, Нидерландах, ФРГ, Франции, Польше и Испании.





В последний раз полноценный мировой тур артистка провела в 2016 году в поддержку предыдущей пластинки Lemonade.





Релиз Renaissance состоялся минувшим летом, став первым сольником Бейонсе за шесть лет. Сразу после выхода альбом установил рекорд по прослушиваниям на Spotify. Пластинка получила девять номинаций на Grammy.





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