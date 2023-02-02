Вышел трейлер комедии Moving On с Джейн Фондой

Ролик по грядущему фильму «Движение вперед» Пола Вайца появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.



В центре истории оказываются две женщины Клэр (Фонда) и Эвелин (Лили Томлин), которые хотят отомстить мужу их умершей лучшей подруги (Малкольм Макдауэлл). Клэр прямо на похоронах предупреждает вдовца, что собирается убить его на выходных. Эвелин без лишних слов берется помогать подруге. Однако в день Х в жизни Клэр вновь появляется любовь ее жизни (Ричард Раундтри).



Фильм снял американский режиссер Пол Вайц («Моцарт в джунглях») по собственному сценарию. Он же значится среди продюсеров проекта вместе со Стефани Мойрер, Бриттани Роуингс, Заком Шиллером и др.



Кинотеатральная премьера комедии назначена на 17 марта.











Фото: кадр из трейлера Moving On