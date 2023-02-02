В феврале в Новой Третьяковке покажут работы Нели и Романа Коржовых

Фото: Tretyakovgallery. Собственная работа. CC BY-SA 4.0

Творчество каждого автора представляет собой открытую систему. Фигуративные полотна Нели воссоздают реальность, напоминая кадры из лент Антониони, Бертолуччи, Джармуша. Видеоработы Романа основаны на длительном статичном документировании реальности, которая выступает его соавтором: он не знает, что может произойти перед камерой. Его видео подобны станковым картинам.Выставленные вместе полотна-кинокадры и видеоработы-картины формируют «перекресток языков», отметили в пресс-службе.Посетить выставку можно до 14 мая.