Музей современного искусства в Перми переедет в новое здание и увеличит площадь





Музей современного искусства PERMM в Перми переедет в новое здание, рассказали в региональном правительстве.



Музей, изначально располагавшийся в здании пермского Речного вокзала, а затем в спальном районе города возле «Мотовилихинских заводов», готовится к переезду в центр Перми, на ул. Крисанова, 4. Ожидается, что музей переедет в новое здание осенью 2023 года.



После переезда музей увеличит площадь с 3,9 тыс кв. м до 7,2 тыс. кв. м, что позволит музею оборудовать постоянную экспозицию. В новом помещении появятся зона отдыха, кафе, зона открытого хранения и другие пространства.



Государственный музей современного искусства PERMM был создан в 2009 году. Коллекция музея на сегодняшний день насчитывает около 1,5 тыс. единиц хранения.









Фото: vk.com/permm_museum