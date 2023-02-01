Союз театральных деятелей начал прием заявок на летнюю театральную школу





Союз театральных деятелей России объявил прием заявок на 16-ю Международную летнюю театральную Школу СТД РФ для молодых артистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, передает пресс-служба СТД.



16-я Международная летняя театральная школа СТД РФ пройдет с 20 июня по 18 июля 2023 года в Доме творчества СТД РФ «Звенигород».



В педагогический состав школы войдут ведущие специалисты из лучших вузов страны. Студенты школы за время интенсивного месячного курса пройдут подготовку по основным актерским дисциплинам.



Художественный руководитель — глава СТД РФ, народный артист России Александр Калягин.









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