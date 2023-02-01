«Мелодия» выпустила запись концерта Юрия Башмета 1986 года





Фирма «Мелодия» выпустила лайв-запись концерта Юрия Башмета в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии и Михаила Мунтяна.



Запись была сделана 22 марта 1986 года в Большом зале Московской консерватории. На концерте прозвучала музыка Александра Чайковского, написанная специально для Башмета в 1979 году. В альбом также вошли переложения сочинений композиторов разных эпох: скрипичные концерты Огюста де Берио, сонаты Франца Шуберта и другие произведения.



«Все сочинения отличаются высочайшей сложностью и демонстрируют в максимальной полноте различные грани таланта исполнителя — виртуозность, многообразие красок, сценический темперамент и утонченный лиризм», — говорится в описании релиза.









Фото: melody.su