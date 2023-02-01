Более 350 уникальных экспонатов представлено на выставке «Сталинград сражается»

01.02.2023

Более 350 уникальных экспонатов представлено на выставке «Сталинград сражается»

В Музее современной истории России открылась выставка «Сталинград сражается», передает пресс-служба Министерства культуры России. Выставка подготовлена к 80-летию Сталинградской битвы.

Выставка включает четыре раздела. В вводном зале представлены работы фотокорреспондента газеты «Правда» Якова Рюмкина, фотоработы кинооператора и режиссера Абрама Кричевского.

Первый раздел выставки посвящен «Оборонительному этапу Сталинградской битвы (17 июля — 18 ноября 1942 года)». Раздел включает материалы о начале Сталинградской битвы, боях в городе, народном ополчении.

Во втором разделе особое внимание уделено геноциду жителей Сталинграда, третий посвящен наступлению Красной армии и разгрому врага. Заключительный раздел получил название «Сталинград победил и восстанавливается!».

Всего на выставке представлено более 350 уникальных экспонатов.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России