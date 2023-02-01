Музыкальной школе в Новосибирске присвоили имя Эдуарда Артемьева





Музыкальной школе № 5 Новосибирска присвоили имя композитора Эдуарда Артемьева, ушедшего из жизни в конце декабря. Об этом в Telegram написала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.



Руководитель выразила благодарность сыну композитора, который дал разрешение присвоить школе имя его отца.



«Имя Эдуарда Артемьева — великого русского композитора, который родился и долгое время жил в Новосибирске, присвоено нашей музыкальной школе номер 5», — рассказала вице-мэр.



Анна Терешкова выразила радость в связи с тем, что музыкальная школа, которая получила новое помещение и музыкальные инструменты, будет учиться на произведениях Артемьева.



Эдуард Артемьев родился в Новосибирске. В честь 85-летия композитора в городе прошел фестиваль его музыки.













Фото: скриншот видео канала RTVI Развлечения/YouTube