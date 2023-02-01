Гости «Царского Села» впервые увидят «Зал с горкой», каким он был до 1939 года

01.02.2023

Гости «Царского Села» впервые увидят «Зал с горкой», каким он был до 1939 года

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» 2 февраля для посещения откроется «Зал с горкой» в Александровском дворце.

Зал открылся после реставрации и предстанет перед гостями впервые таким, каким он был до начала Великой Отечественной войны, передает пресс-служба Министерства культуры России.

«Зал с горкой» входит в парадную анфиладу, отделка помещения выполнена по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Зал получил свое название благодаря главному композиционному элементу — катальной горке, подарка императорским детям от бабушки, императрицы Марии Федоровны.

«Зал с горкой» стал четырнадцатым по счету помещением, отреставрированным в ходе масштабной реставрации Александровского дворца.


Фото: пресс-служба Министерства культуры России