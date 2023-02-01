В музее-заповеднике «Сталинградская битва» отреставрируют панорамные полотна







«Музей-заповедник "Сталинградская битва" — один из важнейших исторических комплексов, посвященных Великой Отечественной войне, особо ценный объект культурного наследия народов нашей страны. Мы надеемся, что участие Сбербанка будет содействовать росту интереса людей к истории, а технологии дополненной реальности помогут лучше понять события тех дней», — отметил первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.





Реставрационные работы панорамы будут включать работы по очистке и укреплению живописных полотен, предметных планов, удаление пыли и загрязнений на холстах, исправления натяжки холстов и другие работы.



«Реставрация полотна панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четырех диорам, внедрение AR-инсталляции с использованием технологии дополненной реальности — шанс по-новому взглянуть на величайшее сражение Второй мировой, ставшее для всех нас символом человеческой стойкости и героизма», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России «Реставрация полотна панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» и четырех диорам, внедрение AR-инсталляции с использованием технологии дополненной реальности — шанс по-новому взглянуть на величайшее сражение Второй мировой, ставшее для всех нас символом человеческой стойкости и героизма», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» также планируется запустить AR-инсталляцию с использованием технологии дополненной реальности. Проект реализуется при поддержке Сбер.