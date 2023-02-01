Фильм Наталии Мещаниновой вошел в программу фестиваля в Нидерландах

Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» представили в рамках программы к 80-ле...
Встреча с народным артистом РФ под названием «Территория моей любви» состоится 2 марта, сообщила пре...
Американский фильм о культовой игре Tetris, разработанной в СССР, дебютирует на фестивале SXSW в О...
R’n’B-певица анонсировала в соцсетях международные гастроли в поддержку последнего альбома Renaiss...
Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» представили в рамках программы к 80-ле...
Встреча с народным артистом РФ под названием «Территория моей любви» состоится 2 марта, сообщила пре...
Американский фильм о культовой игре Tetris, разработанной в СССР, дебютирует на фестивале SXSW в О...
R’n’B-певица анонсировала в соцсетях международные гастроли в поддержку последнего альбома Renaiss...
Ролик по грядущему фильму «Движение вперед» Пола Вайца появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Tr...
Экспозиция в Галерее сибирского искусства (филиал ИОХМ) начнет работу 3 февраля, сообщила пресс-служ...
Проект современных художников и супругов «Соавторы не заключают соглашений» откроется 10 февраля, со...
В Музее Победы пройдет цикл лекций, посвященных Сталинградской битве, передает пресс-служба учрежден...
Музей современного искусства PERMM в Перми переедет в новое здание, рассказали в региональном правит...
Союз театральных деятелей России объявил прием заявок на 16-ю Международную летнюю театральную Школу...
Далматовский краеведческий музей в Курганской области в 2023 году ждет капитальный ремонт, сообщили ...
Фирма «Мелодия» выпустила лайв-запись концерта Юрия Башмета в сопровождении Академического симфониче...
Японский писатель Харуки Мураками анонсировал выход новой книги. Очередное произведение писателя вый...
В Музее современной истории России открылась выставка «Сталинград сражается», передает пресс-служба ...
Музыкальной школе № 5 Новосибирска присвоили имя композитора Эдуарда Артемьева, ушедшего из жизни в ...
В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» 2 февраля для посещения откроется «Зал с горкой» ...
Российская картина «Чебурашка», установившая рекорд по сборам, выйдет в прокат в странах Ближнего Во...
В среду, 1 февраля, стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе артистов балета и хо...
В рамках празднования 80-летия Сталинградской битвы будет отреставрирована панорама «Разгром немецко...
01.02.2023