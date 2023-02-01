Фильм Наталии Мещаниновой вошел в программу фестиваля в Нидерландах





Российская картина «Один маленький ночной секрет» представлена в программе Международного Роттердамского фестиваля, указано на сайте смотра.



Постановщиком фильма выступила Наталия Мещанинова.



Новая драма Мещаниновой рассказывает о девушке-подростке Мире, которая живет с мамой, отчимом и младшей сестрой. На первый взгляд, у Миры все хорошо, однако у девочки есть маленький ночной секрет.



Показ фильма в рамках смотра состоялся 31 января.



Международный Роттердамский кинофестиваль проводится ежегодно в конце января. Смотр ориентирован на независимое кино развивающихся стран.









Фото: кадр из фильма «Один маленький ночной секрет»