Вышла первая официальная книга по фильму «Чебурашка»

Новеллизацию кинокартины Дмитрия Дьяченко выпустило издательство АСТ, передает ТАСС.





Книга Анны Масловой написана по сценарию фильма, который разрабатывала команда сценаристов во главе с Виталием Шляппо. Из нее читатели узнают подробности жизни главного героя российского кинохита, дебютировавшего на больших экранах в первый день 2023 года. Книга поступит в продажу 30 января, ее будут продавать по всей стране.





По словам Шляппо, одним из важнейших элементов успеха «Чебурашки» стал сценарий, в котором детская история переплетается со взрослой. Теперь из адаптации киносценария появилась детская книга, добавил он.





За последние десять лет издательство выпустило более 6 млн книг Эдуарда Успенского, создавшего Чебурашку и его друзей. В АСТ ожидают, что стартовый тираж новеллизации превысит 15 тысяч экземпляров.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»