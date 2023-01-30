Вышла первая официальная книга по фильму «Чебурашка»

Вышла первая официальная книга по фильму «Чебурашка»

30.01.2023

Новеллизацию кинокартины Дмитрия Дьяченко выпустило издательство АСТ, передает ТАСС.

Книга Анны Масловой написана по сценарию фильма, который разрабатывала команда сценаристов во главе с Виталием Шляппо. Из нее читатели узнают подробности жизни главного героя российского кинохита, дебютировавшего на больших экранах в первый день 2023 года. Книга поступит в продажу 30 января, ее будут продавать по всей стране. 

По словам Шляппо, одним из важнейших элементов успеха «Чебурашки» стал сценарий, в котором детская история переплетается со взрослой. Теперь из адаптации киносценария появилась детская книга, добавил он.

За последние десять лет издательство выпустило более 6 млн книг Эдуарда Успенского, создавшего Чебурашку и его друзей. В АСТ ожидают, что стартовый тираж новеллизации превысит 15 тысяч экземпляров.

Фото: кадр из фильма «Чебурашка»