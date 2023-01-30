Комедия «Непослушник 2» о блогере в монастыре появится в Сети

30.01.2023

Комедия «Непослушник 2» о блогере в монастыре появится в Сети
Онлайн-премьера новых приключений блогера-пранкера в исполнении Виктора Хориняка состоится 30 января на Premier, сообщила пресс-служба стриминга.

В сиквеле комедии Димонстр (Хориняк) окажется перед сложной задачей. Ему предстоит воссоздать жизнь отца Анатолия (Юрий Кузнецов), чтобы помочь ему восстановить память. К масштабному проекту блогер привлекает священнослужителей, гримеров, режиссеров и многих других людей. Одновременно герой сталкивается с проблемами отцовства.

Ленту снял Владимир Котт. В касте также значатся Таисия Вилкова, Татьяна Орлова, Гоша Куценко и др. Фильм дебютировал на больших экранах в середине декабря. По данным «Кинопоиска», его сборы составили более 7 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма «Непослушник»