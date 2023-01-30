Умерла звезда первой экранизации «Семейки Аддамс» Лиза Лоринг

30.01.2023

Умерла звезда первой экранизации «Семейки Аддамс» Лиза Лоринг
Первая исполнительница роли Уэнсдей Аддамс скончалась на 65-м году жизни, сообщил Variety со ссылкой на ее дочь. 

Американская актриса умерла в результате инсульта. Ей было 64 года.

Лиза Лоринг начала появляться в кино с трех лет. Свою главную роль она исполнила в шесть лет, воплотив первый образ Уэнсдей Аддамс в игровом сериале 1964-1966 годов. До этого существовали оригинальные комиксы о необычной готической семье и их анимационные адаптации. Позже актриса снялась в нескольких сериалах, включая «Остров фантазий», и нескольких фильмах.

Фото: кадр из фильма «Семейка Аддамс»