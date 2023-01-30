Сборы «Чебурашки» превысили 5,7 млрд рублей

30.01.2023
В минувшие выходные семейная комедия сохранила лидерство в российском прокате и заработала 490 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.
По информации системы на утро 30 января, бокс-офис отечественного кинохита составил 5 млрд 746 млн 673 тысячи 333 рубля. Ожидается, что к концу недели лента Дмитрия Дьяченко преодолеет планку в 6 млрд рублей.
«Чебурашка» обошел предыдущих рекордсменов российского проката по сборам фэнтези «Аватар» и комедию «Холоп». Также он обновил максимум по количеству проданных билетов, который в 2009 году установил «Аватар».
Фильм рассказывает о том, как в приморском городке появляется заморское существо, попадающее в дом нелюдимого садовника Геннадия. Исследуя незнакомый мир, оно встречает новых друзей и недоброжелателей, обретает дом и новое имя.
Фото: кадр из фильма «Чебурашка»