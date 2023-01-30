Опубликован трейлер хоррора «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга

Роликом по грядущему фильму ужасов поделилась студия 20th Century на своем YouTube-канале.





«Бугимен» рассказывает о сестрах Сэди и Сойер, переживающих смерть матери. Убитый горем отец не уделяет им должного внимания. Работая психотерапевтом, он принимает мужчину в тяжелом состоянии, после чего в их доме поселяется сущность, питающаяся страданиями людей. Первой его целью становится маленькая Сойер, которая пытается донести до взрослых, что ее слова про монстра под кроватью — не выдумка.





Фильм снял Роб Сэвадж. Сценарий адаптировал Майк Хейман. Среди продюсеров значится Шон Леви, работавший над «Очень странными делами». Главные роли исполнили Софи Тэтчер, Вивьен Лира Блэр, Крис Мессина и Давид Дастмалчян.





Студия планировала выпустить «Бугимена» на стриминге Hulu. Однако тестовые показы оказались очень успешными, поэтому с 2 июня хоррор появится в кинотеатрах.



