Фильмы о Гарри Поттере исчезнут с российских стримингов через три дня

29.01.2023

Фильмы о Гарри Поттере исчезнут с российских стримингов через три дня
31 января станет последним днем легального онлайн-доступа к основной серии о Гарри Поттере и циклу ее приквелов-спин-оффов «Фантастические твари». Об этом сообщила пресс-служба «Амедиатеки».

По информации онлайн-кинотеатра, с 1 февраля все фильмы киновселенной Гарри Поттера будут недоступны в РФ в связи с истечением лицензии. Amediateka не смогла добиться ее продления. Стриминг владеет правами на показ этих лент в России.

Весной прошлого года крупные голливудские мейджоры WBD, Disney, Sony, Paramount, Universal заморозили свою работу на российском рынке. Они перестали выпускать новинки в кинотеатрах страны и отказались от продления прав на показ своих проектов.

Фото: кадр из фильма «Тайная комната»