Телеведущая Ангелина Вовк не сдержала слез на показе «Чебурашки» в ГД

О реакции народной артистки РФ на семейную комедию рассказала депутат Нина Останина в беседе с «МК».





«Чебурашку» показали в кинозале Госдумы, рассчитанном на 200 зрителей. Телеведущая и диктор Ангелина Вовк должна была выступить перед сеансом вместе с актрисой и депутатом Еленой Драпеко и другими спикерами, но опоздала, отметило издание.





После фильма Останина поделилась с журналистами своим мнением, выделив прозвучавшую в ленте мысль о том, что «нельзя предавать людей, которые в тебя верят». Также она добавила, что некоторые зрители «всплакнули». Вовк была настолько тронута, что «ее пробило на слезы», добавила Останина. Комментарий телеведущей издание не привело.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»