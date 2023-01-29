В феврале в Мариинском театре продолжится Год Рахманинова

На двух площадках Мариинки прозвучат опера и поэма Сергея Рахманинова, сообщила пресс-служба учреждения.





В 2023-м в России проходит Год Рахманинова, приуроченный к 150-летию композитора, пианиста и дирижера. Он стартовал концертом в начале января в Мариинском-2.





3 февраля в концертном исполнении прозвучит опера «Франческа да Римини», завершенная автором в 1904 году. Либретто к ней создал Модест Чайковский. «Франческа», рассказывающая трагичную историю влюбленных, стала первым сочинением в цикле Рахманинова на тему судьбы и смерти. Оперу исполнят в Концертном зале.





23 февраля исполнят поэму «Колокола» для хора, солистов и оркестра, работа над которой закончилась в 1913 году. Сочинение написано на стихи Эдгара По «Колокола» в переводе Константина Бальмонта, которые композитор получил в анонимном письме с отметкой о том, что они идеально подходят для музыки. Концерт состоится на исторической сцене. Дирижер — Валерий Гергиев.





Фото: пресс-служба Мариинского театра