Уиллем Дефо пополнил каст «Носферату» Роберта Эггерса

Исполнитель роли Ван Гога в ленте «На пороге вечности» сыграет в новой версии канонического вампирского фильма ужасов. Об этом сообщил Deadline.





Персонаж Уиллема Дефо в «Носферату» пока не назван. Он пополнит актерский состав проекта, к которому ранее присоединились Билл Скарсгард, Николас Холт и Лили-Роуз Депп. «Носферату» расскажет историю молодой женщины (Депп) и преследующего ее вампира (Скарсгард).





Дефо уже сотрудничал с режиссером и сценаристом фильма Робертом Эггерсом. Он сыграл в его историческом хорроре «Маяк» и историческом экшне «Варяг», который дебютировал в прошлом году. В 2000-м вышел фильм ужасов «Тень вампира», вольно интерпретирующий историю съемок «Носферату» 1922 года. За роль вампира Орлока Дефо получил номинацию на «Оскар».





Дата релиза ремейка пока не намечена.





Фото: кадр из фильма «Тень вампира»