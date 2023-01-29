Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали в Москве

Легендарный ведуший программы «В мире животных» попал в больницу с переломами ребер, сообщил РИА Новости композитор Дмитрий Дунаев.





По его словам, сейчас Николай Дроздов чувствует себя нормально. Собеседник агентства опроверг информацию о том, что ведущий попал в реанимацию. Его положили в палату интенсивной терапии около недели назад, чтобы проверить наличие повреждений внутренний органов. После проверки его перевели в обычную палату, где он находится до сих пор.





Дроздов сломал ребра в результате падения на скользкой дороге. На третий день он обратился к врачам. Ведущего и ученого могут выписать через две недели, добавил Дунаев.





В 2022 году зоолог и биогеограф Дроздов отметил 85-летие. Он окончил географический факультет МГУ, где работает с конца 1960-х годов. Наибольшую известность приобрел как ведущий «В мире животных», где работал более 40 лет.





Фото: кадр из программы «В мире животных» / ютьюб-канал «Большая наука»