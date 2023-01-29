Третий фильм про майора Грома «Игра» начнут снимать в марте

Съемки экшна «Майор Гром: Игра» по комиксам Bubble анонсировал глава «Плюс студии» Михаил Китаев, пишет ТАСС.





Новая картина станет сиквелом первой ленты «Чумной доктор» (2021) и третьим фильмом франшизы, включающей приквел «Трудное детство» (2023).





Работа над «Игрой» уже стартовала. Съемки планируют начать весной в Петербурге. За производство отвечают студии Bubble и «Плюс».





Сценарист и продюсер проекта Артем Габрелянов отметил, что в фильме состоится дебют антагониста по кличке Призрак, которого не было в комиксах «Бабл». Также в сиквеле впервые будут экранизированы некоторые персонажи графических историй. Их имена пока держат в секрете. Свои роли повторят Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин и Любовь Аксенова). Режиссерские кресло займет Олег Трофим, снявший предыдущие фильмы франшизы.



