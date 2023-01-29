Петербургский кинотеатр «Аврора» отметит 110-летие циклом спецпоказов

В течение 2023 года один из старейших кинотеатров города покажет 12 фильмов ленинградских-петербургских режиссеров, сообщается на сайте площадки.





Юбилейная программа «О тех, кого помню и люблю» стартует в январе. Показы будут проходить раз в месяц и сопровождаться рассказами киноведов об авторах и их работах.





В программе — работы знаковых для города постановщиков Г. Козинцева, И. Хейфица, Н. Кошеверовой, В. Трегубовича, И. Авербаха, Д. Асановой, С. Микаэляна, С. Арановича, В. Огородникова, А. Германа, И. Масленникова, В. Мельникова. Вошедшие в цикл ленты сняты ими в 1960-1980-е годы на «Ленфильме».





Первой покажут драму Григория Козинцева «Гамлет» (1964), которую представит киновед Сергей Ильченко. Сеанс состоится 31 января в 19:00.





К юбилею «Авроры» также пройдут историческая выставка, мастер-классы и экскурсии.





Фото: кадр из фильма «Гамлет» (1964)