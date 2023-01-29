Новый клип Shaman «Исповедь» набрал 2,2 млн просмотров

Ролик с состриганием дредов артиста возглавил топ музыкальных видео российского YouTube.





На третьи сутки с релиза число просмотров клипа «Исповедь» перевалило за 2 млн. На момент написания заметки его посмотрели 2,213 млн раз. Также ролик значится под № 1 среди музыкальных видео на вкладке «В тренде» на YouTube.





Премьера «Исповеди» состоялась 26 января. Ярослав Дронов написал слова и музыку песни, а также сценарий клипа. Он назвал композицию своим «диалогом с Богом». В песне Шаман просит у Бога указать ему путь и дать сил.





Исполнитель привлек к себе внимание в прошлом году, выпустив патриотическую песню «Встанем» накануне начала СВО. С февраля 2022 года просмотры ее клипа превысили 37 млн. В июле Дронов представил еще один патриотический трек «Я русский», который за пять месяцев посмотрели 25,7 млн зрителей.





Фото: кадр из клипа «Исповедь» / YouTube-канал SHAMAN