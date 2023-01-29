Февральские концерты ДДТ на Урале отменены

Выступления рок-музыкантов в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге перенесены на неопределенный срок, сообщается на сайте группы.





В Челябинске мероприятие предполагали провести 17 февраля, в Магнитогорске — 19 февраля, в Оренбурге — 21 февраля. По словам артистов, выступления перенесли «по независящим от группы и организаторов причинам». Новые даты объявят, «как только появится такая возможность». Билеты можно вернуть или воспользоваться ими на новые даты.





Музыканты ДДТ выразили благодарность поклонникам в разных городах РФ, которые «терпеливо ожидают» их концертов.





Выступления ДДТ на Урале откладываются не в первый раз. Ранее они планировались в мае 2022 года, но были перенесены на февраль 2023-го. С сентября прошлого года перенесен и стадионный концерт в Петербурге. Он запланирован на 27 мая на «Газпром Арене».



