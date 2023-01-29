«Аватар 2» стал четвертым самым кассовым фильмом в истории

Фэнтези-лента Джеймса Кэмерона обошла в рейтинге самых финансово успешных кинопроектов «Пробуждение силы», сообщил Deadline.





«Аватар: Путь воды», стартовавший в прокате в середине декабря, заработал более $2,074 млрд. Бокс-офис седьмого эпизода Star Wars — $2,06 млрд.





Теперь в топ-4 самых прибыльных кинокартин значатся три работы Кэмерона. Это лидер списка «Аватар» 2009 года $2,9 млрд, драма «Титаник» с $2,1 млрд (3 место) и «Путь воды». Второе место в рейтинге занимает марвеловский кинокомикс «Мстители: Финал» ($2,7 млрд).





10 февраля «Титаник» выйдет в повторный прокат, приуроченный 25-летию фильма. Зрители увидят отреставрированную 4K HDR 3D версию.





Фото: кадр из фильма «Аватар»