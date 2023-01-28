Музею Победы передали в дар коллекцию оружия Василия Ланового

28.01.2023

Музею Победы передали в дар коллекцию оружия Василия Ланового

Музею Победы передана в дар коллекция сувенирного и охотничьего оружия, принадлежавшего народному артисту Василию Лановому, передает пресс-служба музея.

Музею передана коллекция из 60 предметов уставного, сувенирного и авторского охотничьего холодного оружия, изготовленного в России в 1920-х годах — начале XXI века. Часть предметов имеет дарственные надписи от МВД, Минобороны, Минюста, военных начальников, казаков.

Пожертвование сделала вдова Ланового актриса Ирина Купченко.

Музею Победы также передан в дар наградной пистолет Василия Ланового.

«Оружие это не простое, это награда, которая невероятно ценится среди офицеров, среди военных, и она по праву принадлежала все эти годы Василию Семеновичу, человеку, прожившему необычайно яркую жизнь», — отметил на церемонии передачи пистолета генерал-майор Андрей Приходько.



Фото: пресс-служба Музея Победы