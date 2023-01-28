В Северное Осетии отменили выступление осудившего СВО Миши Марвина

В Северное Осетии отменили выступление осудившего СВО Миши Марвина

28.01.2023


В Северной Осетии отменили концерт украинского певца Миши Марвина (настоящее имя Михаил Решетняк). Артист выступил с публичной критикой специальной военной операции России на Украине.

По информации компании ООО «Меркада групп», организатора выступления Марвина, концерт должен был пройти 25 марта, но был отменен.

С просьбой об отмене концерта в республиканское правительство обратились общественные организации региона.

Миша Марвин после начала СВО осудил действия России и перестал сотрудничать с российским лейблом Black Star Inc. Певец уехал на Украину, однако позже вернулся в Россию.


Фото: pixabay.com