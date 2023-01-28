В Северное Осетии отменили выступление осудившего СВО Миши Марвина

Музею Победы передана в дар коллекция сувенирного и охотничьего оружия, принадлежавшая народному арт...
В Северной Осетии отменили концерт украинского певца Миши Марвина (настоящее имя Михаил Решетняк). А...
Компании Bubble Studios и Плюс Студия анонсировали старт съемок сиквела «Майор Гром: Игра», передает...
Число российских фильмов и сериалов, запускаемых в производство, в 2022 году выросло на 16% в сравне...
В Башкирии завершено производство нового анимационного фильма «Северные амуры». Фильм создавался ани...
Музею Победы передана в дар коллекция сувенирного и охотничьего оружия, принадлежавшая народному арт...
В Северной Осетии отменили концерт украинского певца Миши Марвина (настоящее имя Михаил Решетняк). А...
Компании Bubble Studios и Плюс Студия анонсировали старт съемок сиквела «Майор Гром: Игра», передает...
Число российских фильмов и сериалов, запускаемых в производство, в 2022 году выросло на 16% в сравне...
В Башкирии завершено производство нового анимационного фильма «Северные амуры». Фильм создавался ани...
Платформа «Кинопоиск» объявила дату премьеры сериала о панк-группе «Король и Шут». Релиз сериала сос...
Австралийская актриса Николь Кидман сыграет главную роль в новом мини-сериале HBO. Проект получил на...
Российский актер Никита Ефремов, получивший премию «Золотой орел», поблагодарил родителей и вырази...
В США объявлены лауреаты 45-го фестиваля независимого кино «Сандэнс». Фестиваль стартовал в американ...
Американского рэпера Канье Уэста обвинили в нападении на фанатку. Музыкант выхватил их рук поклонниц...
Киностудия «Союзмультфильм» в ноябре 2023 года выпустит новый анимационный фильм «Формула воды», с...
Американский актер Ноа Шнапп, известный по роли Уилла Байерса в сериале «Очень странные дела», расск...
Лидер группы Little Big Илья Прусикин* отреагировал на включение его в список иноагентов в России.
В Словении открылась выставка Музея Победы «Выжить вопреки». Выставка открылась в Международный день...
Американская компания Amazon приобрела права на экранизацию видеоигры Tomb Raider, передает The Holl...
В Великобритании скончалась актриса Сильвия Симс, известная по роли матери королевы Елизаветы II в д...
Первые серии сериала «Одни из нас» получили большой отклик у зрителей.
В Москве прошла церемония вручения премии «Золотой орел». Мероприятие прошло 27 января в первом пави...
В Крыму снимут документальный фильм о Холокосте. Об этом сообщил режиссер Валентин Козубский, сообща...
Скончался бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Никола...
28.01.2023