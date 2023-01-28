Супергеройский детектив «Майор Гром» получит сиквел





Компании Bubble Studios и Плюс Студия анонсировали старт съемок сиквела «Майор Гром: Игра», передает Telegram-канал «Кинопоиск».





О продолжении первой части сообщили на мероприятии Bubble Comics Con.



К своим ролям в новом проекте вернутся Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин и другие актеры первой части.



Постановщиком выступит Олег Трофим.



События фильма будут происходить год спустя после первой части. Игорь Гром, победивший Чумного Доктора, столкнется с неожиданной популярностью. Новыми персонажами в фильме станут герои их комиксов Bubble.



Съемки фильма начнутся в марте 2023 года. Премьера картины намечена на 2024 год.









Фото: кадр из фильма «Майор Гром»