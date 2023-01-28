Супергеройский детектив «Майор Гром» получит сиквел

28.01.2023

Супергеройский детектив «Майор Гром» получит сиквел

Компании Bubble Studios и Плюс Студия анонсировали старт съемок сиквела «Майор Гром: Игра», передает Telegram-канал «Кинопоиск».

О продолжении первой части сообщили на мероприятии Bubble Comics Con.

К своим ролям в новом проекте вернутся Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин и другие актеры первой части.

Постановщиком выступит Олег Трофим.

События фильма будут происходить год спустя после первой части. Игорь Гром, победивший Чумного Доктора, столкнется с неожиданной популярностью. Новыми персонажами в фильме станут герои их комиксов Bubble.

Съемки фильма начнутся в марте 2023 года. Премьера картины намечена на 2024 год.


Фото: кадр из фильма «Майор Гром»